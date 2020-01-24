В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати

Виконуючий обов'язки голови правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук отримав зарплату в сумі 494,9 тис. гривень за листопад 2019 року.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Ковальчук отримав зарплату в 494,926 тис. гривень за листопад 2019 року.

Зазначені кошти були отримані ним 6 грудня.

Зазначимо, "Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів з доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. президента "Енергоатому" отримав понад півмільйона гривень зарплати.

Також директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати в грудні.

Раніше Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду.