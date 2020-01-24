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  • В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати
24 січня 2020, пʼятниця, 21:45 9
Економіка 2020-01-24T21:55:01+02:00
Українські Новини
В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати

В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати

Ярина Вацяк
Зарплата, Укренерго, зарплати чиновників, Всеволод Ковальчук
Укренерго. Фото: glavcom.ua
Укренерго. Фото: glavcom.ua

Виконуючий обов'язки голови правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук отримав зарплату в сумі 494,9 тис. гривень за листопад 2019 року.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Ковальчук отримав зарплату в 494,926 тис. гривень за листопад 2019 року.

Зазначені кошти були отримані ним 6 грудня.

Зазначимо, "Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

Крім того, на компанію покладено функції організатора аукціонів з доступу до перетину міждержавних ліній електропередачі для експорту електроенергії.

Як повідомляли Українські Новини, т.в.о. президента "Енергоатому" отримав понад півмільйона гривень зарплати.

Також директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати в грудні.

Раніше Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду.

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