Врио президента "Энергоатома" получил более полмиллиона гривен зарплаты

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павел Павлишин получил 514,3 тыс. гривен зарплаты за декабрь. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини. Согласно им, Павлишин получил зарплату за декабрь 2019 года в сумме 514 328 гривен. Указанные средства были получены им 3 января. Отметим, в 2019 году "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,65%, или на 1,398 млрд кВт-час до 83,228 млрд кВт-час по сравнению с 2018 годом. "Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря Кабинет Министров назначил Павлишина временно исполняющим обязанности президента "Энергоатома". Ранее Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства. Тем временем, Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.