Врио президента "Энергоатома" получил более полмиллиона гривен зарплаты

Временно исполняющий обязанности президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Павел Павлишин получил 514,3 тыс. гривен зарплаты за декабрь.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно им, Павлишин получил зарплату за декабрь 2019 года в сумме 514 328 гривен.

Указанные средства были получены им 3 января.

Отметим, в 2019 году "Энергоатом" сократила производство электроэнергии на 1,65%, или на 1,398 млрд кВт-час до 83,228 млрд кВт-час по сравнению с 2018 годом.

"Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря Кабинет Министров назначил Павлишина временно исполняющим обязанности президента "Энергоатома".

Ранее Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.

Тем временем, Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.