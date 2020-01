Хто є хто на Євробаченні-2020: що за музиканти будуть брати участь у Нацвідборі

Після того, як стали відомі імена 16 виконавців, які братимуть участь в Наіцональном відборі Євробачення-2020 року, у Українських Новин з'явилася можливість докладніше дізнатися про артистів, які поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Група [О]. Грають інді-поп майбутнього. Вони сам придумали таке визначення і пишаються цим. Експериментують з електронікою, фанком, інді та іншими стилями. Незвичайною назвою група зобов'язана першими літерами імен учасників - Олі Чернишової і Олександру Каспрову.

KHAYAT. Вже відомий українцям за торішнім Національним відбором. У червні 2019 роки випустив дебютний альбом KHMIL '. Реліз - це суміш електронної музики, етнічних і східних мотивів. KHAYAT в своїх композиціях використовує народні інструменти - дудук, дарбука, тибетську гущавину і інші. Музика змішується зі звуками повсякденності - двигуном автомобіля, метро, ​​свистком кухонного чайника.

Assol. Справжнє ім'я Катерина Гуменюк. На сцені з самого дитинства. Раніше її кар'єру вокалістки підтримував батько-бізнесмен з Донецька. Дівчина брала участь в шостому сезоні талант-шоу "Голос країни", але до фіналу не дійшла. Її кліпи можна було побачити по телебаченню.

CLOUDLESS. Група, яка записала санудтрек з серіалу "Школа". У виконавців вже є два альбоми - "Маяк" і "МІЖСВІТАМІ". На сцену Нацвідбору хлопці вийдуть з новим вокалістом. CLOUDLESS вже заявили, з якою піснею братимуть участь в конкурсі.

GARNA. Справжнє ім'я - Олена Левашова. Раніше була солісткою сучасного оркестру Prime Orchestra. Продюсує її сольну кар'єру Олексій Хорольський. Олена виконує власні пісні і є солісткою кавер-проекту Manera. На Національний відбір вона йде з композицією Who We Are?.

Katya Chilly. Катерина Боголюбова на сцені з 1996 року. Випустила кілька студійних альбомів, виступала на MTV, BBC та багатьох сценах в Великобританії та по всьмоу світу. Виконує як народні, так і власті пісні. Нещодавно заявила про себе, прийнявши участь у вокальному конкурсі "Голос країни", і заповнилася сильним і вокальними виконаннями народних пісень.

FO SHO. Хіп-хоп проект трьох сестер-афроукраїнок. Бетті, Міріам і Сіону виконують класичний хіп-хоп з елементами соулу і R & B. Тести пише старша сестра Бетті, яка до того ж має медичну освіту. Вона вже мала відношення до Національного відбору на Євробачення - як бек-воклістка TAYANNA. Група виступала на Atlas Weekend і сподобалася публіці. Їх пісня для Нацвідбору - BLCK SQR.

David Axelrod. Справжнє ім'я Володимир Ткаченко. Виступав на багатьох вокальних конкурсах і талант-шоу, але потім вирішив взяти ім'я та прізвище діда і почати творчість з чистого аркуша. На Національному відборі він буде виступати з піснею "HORIZON". За визнанням співака, він написав цю романтичну баладу, коли дізнався, що його дружина чекає дитину.

Олександр Порядінській. Переможець вокального шоу "Х-фактор". Вже відома пісня, з якою він планує підкорювати Євробачення - Savior.

TVORCHI. Афро-український дует, який грає електронну музику. За два роки існування гурт, яку заснували українець Андрій Гріцуляк і нігерієць Джеффрі Кенні, випустила два студійних альбоми. На даний момент головний хіт групи - пісня Believe. За словами виконавців, бюджет зйомок кліпу на цю пісню склав 100 доларів США. Але пісня за декілька днів набрала безліч переглядів на YouTube.

Jerry Heil. Справжнє ім'я Яна Шемаєва. Зірка YouTube, володарка титулів "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva, номінантка на музичну премію YUNA 2020 на категоріях: "Краща виконавиця", "Краща пісня", "Відкриття року". Її пісні - і в першу чергу хіт "# ОХРАНА_ОТМЕНА" - це влучна соціальна сатира.

Krut. Теперішній ім'я - Марина Круть. Бандуристка, вокалістка і автор власних пісень. Її творчість - це синтез електронної музики, традиційного інструмента і незвичайного вокалу. Krut показує, що бандура може звучати по-сучасному.

Еліна Іващенко. Переможниця вокальних шоу "Х-Фактор" і "Голос. Діти". На національному відборі вона збирається виконувати ту ж пісню, яку співала в фіналі "Х-Фактор".

Go-A. З 2012 року гурт грає електрофолк і вступає на фестивалях Koktebel Jazz Fest, Гогольфест, Країни Мрій, Білі ночі. У своїй творчості музиканти поєднують український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв.

MOONZOO feat. F.M.F. Surе. Група, поєднала американський реп з зі стилем Sad Dance ("танцювальна музика для тих, кому невесело"). Разом музиканти записали всього три треки, з одним з яких вони збираються відправитися на Національної відбір.