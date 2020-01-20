Стали відомі імена півфіналістів Національного відбору на "Євробачення-2020"

Поки деякі країни вже визначилися з конкурсантами на "Євробачення-2020", яке пройде в Нідерландах, чий представник переміг в минулому році, в Україні стали відомі імена 16 конкурсантів Національного відбору. Про це сьогодні, 20 січня, повідомили UA: суспільности мовлення і СТБ.

Прямі ефіри відбору стартують 8 січня. Ім'я співака, який поїде до Нідерландів, стане відомо 22 лютого. Трансляції покажуть одночасно UA: Перший і СТБ.

Національна громадська телерадіокомпанія також оголосила ім'я третього судді. Їм буде Віталій Дроздов - генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні "ТАВР Медіа", генеральний директор "Хіт ФМ".

Повний список півфіналістів Національного відбору виглядає так:

[В] - українська інді-поп група, володарі премії "Хіт року" за версією KissFM, приз в номінації "Свіжа кров" Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20 музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі", Atlas Weekend, Waves Vienna і інші. KHAYAT - український артист і автор пісень, який виступає в жанрі фольктроніка. Вже брав участь в півфіналі Нацвідбору в 2019 році. Після цього випустив дебютний альбом KHMIL '- синтез електронної музики, етніки та східних мотивів. Assol - співачка, яка в п'ять років стала півфіналісткою вокального шоу "Голос країни". CLOUDLESS - виконавці хіта "Між світами", який став саундтреком до серіалу "Школа". Після цього пісні бойзбенду стали звучати в багатьох українських серіалах і розважальних шоу. GARNA - колаборація української співачки Альони Левашов і музичного продюсера Олексія Хорольського. Олена виконує власні пісні, співає з симфонічним кросовер-оркестром Prime Orchestra і солістка кавер-проекту Manera. Katya Chilly - українська співачка, музикант і композитор, яка вже випустила 5 альбомів. У неї були трансляції на MTV, BBC, більше 40 сольних концертів у Великобританії і більше 1000 в Україні. FO SHO - афроукраїнського хіп-хоп проект. З 2019 року Сестри Бетті, Маріам і Сіону Ендале виступають разом і демонструють своє рідкісне для український сцени культурне походження. Творять в суміші жанрів від trap до hip-hop. David Axelrod - відомий український співак, музикант і композитор. Александр Порядинський - наймолодший переможець вокального шоу "Х-фактор". Співак і композитор. TVORCHI - музиканти з Тернополя, чий хіт Believe за лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні. GIO - молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу "Х-фактор" і "Голос країни", також виступав разом з оркестром Lords of The Sound. Jerry Heil - виконавиця пісень, автор музики і текстів. Володарка титулів "Прорив року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриття року" за версією журналу Viva, номінантка на музичну премію YUNA 2020 на категоріях: "Краща виконавиця", "Краща пісня", "Відкриття року". Найвідоміший її хіт "# ОХРАНА_ОТМЕНА" набрав 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes. Krut - співачка і бандуристка Марина Круть. У своїй творчості поєднує електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, і часто представляє Україну і сучасну українську музику на різних фестивалях і шоу-кейсах. Еліна Іващенко - в музиці з п'яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України ("Х-фактор" і "Голос. Діти"), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю "Чорноморські ігри-2018". Go-A - група в своїй творчості поєднала український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" та інших). Багато разів представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - проект зі співробітництва української електронної групи MOONZOO, яка працює в стилі Sad Dance ("танцювальна музика для тих, кому невесело"), і американського репера F.M.F. Sure. В кінці 2018 року MOONZOO випустили свій перший альбом, який в ЗМІ відразу назвали найкращим у році.

Учасники Нацвідбору Євробачення-2020. Фото: corp.suspilne.media

Музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта прокоментував нововведення конкурсу: в Національному відборі не зможуть брати участь артисти, які з 2014 року гастролювали в РФ. За його словами, це піде конкурсу на користь.

"... Ми отримали достатню кількість заявок від артистів різних жанрів та музичних напрямків - як відомих широкій аудиторії, так і від новачків, для Національного відбору завжди пріоритетно. Поборотися за право представляти країну хочуть і виконавці, які вже встигли внести вклад в українську музику і мають необхідний досвід - Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. І я впевнений, що не менш цікаво буде спостерігати і за дебютом новачків. Адже саме на Нацвідбору запалюються нові імена. Традиційно я бажаю всім півфіналістів успіху в цій непростій, але цікавій боротьбі", - розповів Квінта.

22 січня пройде жеребкування, за результатами якого визначиться порядок виступу в першому і другому півфіналах, стежити за якими можна буде 8 і 15 лютого.

Ведучим прямих ефірів традиційно стане Сергій Притула, а членами журі - Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році Україна не брала участь в пісенному конкурсі після того, як НГТУ відмовилася відправити MARUV на Євробачення, незважаючи на перемогу в нацвідборі. Після цього співачка стала часто давати концерти в Росії.

Раніше стало відомо, що шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.