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22 січня 2020, середа, 14:36 15
Суспільство 2020-01-22T16:15:02+02:00
Українські Новини
Нацвідбір на Євробачення-2020: порядок виступу учасників у першому і другому півфіналі

Нацвідбір на Євробачення-2020: порядок виступу учасників у першому і другому півфіналі

Валерия Драгомирова
Жеребкування, Нацвідбір, Євробачення
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Євробачення. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

У середу, 22 січня, в результаті жеребкування стали відомі півфіналісти Національного відбору на Євробачення-2020.

Про це повідомляє "UA: Суспільне".

Порядок виступів учасників:

Перший півфінал (8 лютого)

  1. Група [Про]
  2. JERRY HEIL
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Другий півфінал (15 лютого)

  1. MOONZOO feat. F. M. F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

 

Прямі ефіри Національного відбору 2020 відбудуться 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал).

У журі конкурсу в цьому році - Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Музичний продюсер Національного відбору - Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів - Сергій Притула.


Як повідомляли Українські Новини, у нацвідборі Євробачення 23 лютого перемогла співачка MARUV.

Проте в 2019 році Україна не брала участь у пісенному конкурсі після того, як НСТУ відмовилася відправити MARUV на Євробачення, незважаючи на перемогу в нацвідборі. Після цього співачка стала часто давати концерти в Росії.

Крім того, шоу "Євробачення-2019" зайняло одну з найвищих позицій в топі результатів пошуку Google за 2019 рік.

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