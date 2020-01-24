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24 січня 2020, пʼятниця, 16:04 4
Політика 2020-01-24T16:11:39+02:00
Українські Новини
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір відвідає Україну з 4 по 7 лютого

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір відвідає Україну з 4 по 7 лютого

Влада Билоус
Влада Билоус
Харлем Дезір, ЗМІ, закон про дезінформацію, НСЖУ, Сергій Томіленко

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір з 4 по 7 лютого відвідає Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці голови Національного союзу журналістів України Сергія Томіленка у соціальній мережі Facebook з посиланням на джерела НСЖУ, передають Українські Новини.

Томіленко повідомляє, що Дезір готовий взяти участь в обговоренні з владою законопроекту про боротьбу з дезінформацією і забезпечити його юридичний перегляд, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ і буде повністю відповідати міжнародним стандартам.

"Фактично, дипломат високого рівня буде працювати з керівництвом Міністерства культури України, щоб воно не штовхала Україну на шлях порушення зобов'язань у сфері свободи ЗМІ", - зазначив Томіленко.

Він повідомив, що також передбачається зустріч з керівництвом Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яка є автором законопроекту про медіа.

Як повідомляли Українські Новини, Харлем Дезір стурбований змістом положень законопроекту про дезінформації і готовий провести його юридичну експертизу.

журналістка Світлана Крюкова вважає, що ппро закону про дезінформації всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.

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