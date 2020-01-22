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22 января 2020, среда, 06:25 17
Общество 2020-01-22T06:25:03+02:00
Українські Новини
Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации

Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации

Таня Войтюк
Минкультуры, Информация, Дезинформация, иск в суд, Кабмин
Презентация законопроекта о дезинформации
Презентация законопроекта о дезинформации

В то время как у Бородянского хотят официально разделить журналистов на 2 сорта, Минкультуры также инициировало введение уполномоченного по вопросам информации.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук на презентации законопроекта о дезинформации, передают Українські Новини.

В список задач уполномоченного входят:

  • мониторинг информационного пространства и реакция на заявления относительно распространения дезинформации;
  • обращение к распространяющим информацию с заявлениями касательно ответа или опровержения дезинформации;
  • обращение в суд с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии реакции распространяющего на заявления, фиксация и проверка информации на присутствие дезинформации;
  • обращение в суд с исками;
  • обращение в правоохранительные органы в случае наличия уголовного правонарушения.

Уполномоченный назначается (сроком на 5 лет) и увольняется Кабинетом Министров. Кандидатом, в свою очередь, может быть гражданин Украины с высшим образованием, не младше 35 лет, владеющий украинским и английским языками, имеющий опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите информации.

Предусмотрено, что уполномоченный по вопросам информации имеет право, кроме вышеупомянутого, обращаться к иностранным и международным организациям, иностранным судам и другим органам госвласти с целью защиты национального информационного пространства Украины и установления идентификационных данных распространителей информации.

Также уполномоченный может иметь доступ к документам с ограниченным доступом, приглашать должностных и служебных лиц для дачи пояснений в части обстоятельств, которые проверяются по делу, а также создавать рабочие группы в рамках выяснения обстоятельств и принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Кабинета Министров.

Уполномоченный ежегодно не позже 1 апреля представляет годовой публичный отчет.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

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