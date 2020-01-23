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  • Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свобода слова и вмешательства в работу медиа
23 января 2020, четверг, 20:00 23
СМИ 2020-01-23T20:01:02+02:00
Українські Новини
Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свобода слова и вмешательства в работу медиа

Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свобода слова и вмешательства в работу медиа

Ольга Фандорина
Арлем Дезир, Владимир Бородянский
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Фото: osce.org
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Фото: osce.org

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир обеспокоен содержанием положений законопроекта о дезинформации и готов провести его юридическую экспертизу.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал Дезир.

Он также подчеркнул, что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медийной грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступ к достоверной информации", - сказал Дезир.

Представитель отметил, что несколько ассоциаций СМИ и неправительственных организаций, занимающихся вопросами свободы СМИ, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли критике новый законопроект, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное вторжение государственного регулирования и контроля в сфере СМИ и вредно для саморегуляции в журналистской сфере.

Дезир заявил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями данного вопроса и провести юридическую экспертизу законопроекта на полное соответствие международным стандартам и чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, журналистка Светлана Крюкова считает, что, по закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать.

Тем временем Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации.

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