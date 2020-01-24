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24 січня 2020, пʼятниця, 13:32 12
Кабмін 2020-01-24T14:36:14+02:00
Українські Новини
Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги по пенсіях

Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги по пенсіях

Таня Войтюк
Пенсії, Соціальні виплати, Стипендії, Кабмін
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Після того, як Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік, він пропонує Верховній Раді ввести виплату грошових компенсацій у разі затримок соціальних виплат і заробітних плат.

Про схвалення відповідного законопроекту на засіданні уряду в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у випадку затримок з виплатами. Законопроект буде поданий до парламенту", - написав він.

Згідно з повідомленням прем'єра, встановлено перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація.

Так, компенсації будуть виплачуватися при затримках з виплатами пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, соціальних виплат, стипендій, заробітних плат (грошове забезпечення) та суми індексації грошових доходів громадян.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд спрямував 21,8 млрд гривень на фінансування пенсій за січень.

Пенсійний фонд також роз'яснив, протягом якого часу можна отримати пенсію померлого і які для цього потрібні документи.

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