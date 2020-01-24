Кабмин утвердит бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Несмотря на то, что выход на пенсию в 2020 году будет зависеть от поднятого стажа, Кабинет Министров на заседании в пятницу, 24 января, рассмотрит утверждение бюджета Пенсионного фонда на 2020 год в сумме 448,4 млрд гривен.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, правительство намерено рассмотреть ряд проектов законов об изменениях относительно компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы.

Также в повестке - ряд указов Президента.

В пятницу правительство намерено ликвидировать 26 региональных сервисных центров Министерства внутренних дел, внести изменения в Положение о Министерстве обороны в части уточнения полномочий министра и госсекретаря министерства, а также создать межведомственную рабочую группу по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии "Европейское зеленое соглашение".

В повестке на пятницу также - вопрос территориальных органов Министерства юстиции, внесение изменений в методику формирования способных территориальных общин, вопрос реализации экспериментального проекта по проведению ежеквартального мониторинга и оценки эффективности деятельности председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, утверждение порядка предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства.

Кроме этого, правительство рассмотрит ряд проектов ратификаций, утверждение финплана Государственного предприятия обслуживания воздушного движения и ряд кадровых вопросов.

По итогам заседания на 13:30 запланирован брифинг представителей правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь.

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