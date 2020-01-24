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24 января 2020, пятница, 11:42 144
Кабмин 2020-01-24T11:43:21+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердит бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабмин утвердит бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, Пенсия, Пенсионеры, Выход на пенсию, Бюджет, Кабмин
Деньги. Фото: lviv.ua
Деньги. Фото: lviv.ua

Несмотря на то, что выход на пенсию в 2020 году будет зависеть от поднятого стажа, Кабинет Министров на заседании в пятницу, 24 января, рассмотрит утверждение бюджета Пенсионного фонда на 2020 год в сумме 448,4 млрд гривен.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, правительство намерено рассмотреть ряд проектов законов об изменениях относительно компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы.

Также в повестке - ряд указов Президента.

В пятницу правительство намерено ликвидировать 26 региональных сервисных центров Министерства внутренних дел, внести изменения в Положение о Министерстве обороны в части уточнения полномочий министра и госсекретаря министерства, а также создать межведомственную рабочую группу по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии "Европейское зеленое соглашение".

В повестке на пятницу также - вопрос территориальных органов Министерства юстиции, внесение изменений в методику формирования способных территориальных общин, вопрос реализации экспериментального проекта по проведению ежеквартального мониторинга и оценки эффективности деятельности председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, утверждение порядка предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства.

Кроме этого, правительство рассмотрит ряд проектов ратификаций, утверждение финплана Государственного предприятия обслуживания воздушного движения и ряд кадровых вопросов.

По итогам заседания на 13:30 запланирован брифинг представителей правительства.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд направил 21,8 млрд гривен на финансирование пенсий за январь.

Пенсионный фонд разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

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