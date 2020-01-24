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24 січня 2020, пʼятниця, 12:39 5
Економіка 2020-01-24T12:56:19+02:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні на початок тижня злетів

Офіційний курс гривні на початок тижня злетів

Надежда Комендантова
курс гривні, курс гривні до долара, Офіційний курс, НБУ, Гривня
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, який встановлюється ним на 27 січня, на 26,58 коп. до 24,2743 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. у четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 січня на 9,85 коп. до 24,4626 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,92 коп. до 24,1526 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

 

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