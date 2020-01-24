САП закрила кримінальну справу Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який раніше став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи,

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

"Справу закрили в кінці грудня 2019 року", - сказав він.

За словами представника відомства, вона була закрита після того, як суд скасував рішення про призупинення слідства, отже справу було поновлено, проте терміни розслідування минули.

Зазначена справа розслідувалася з 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Солом'янський районний суд скасував рішення САП про припинення розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського.

У червні 2017 року САП призупинила розслідування справи екс-голови ЦВК.

Тоді спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт щодо Охендовського не готовий для передачі в суд.