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24 січня 2020, пʼятниця, 12:34 8
Судова влада 2020-01-24T12:40:19+02:00
Українські Новини
САП закрила кримінальну справу Охендовського

САП закрила кримінальну справу Охендовського

Таня Войтюк
Михайло Охендовський, ЦВК, САП, Кримінальна справа
Михайло Охендовський. Фото: Facebook/Михайло Охендовський
Михайло Охендовський. Фото: Facebook/Михайло Охендовський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який раніше став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи, у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування.

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

"Справу закрили в кінці грудня 2019 року", - сказав він.

За словами представника відомства, вона була закрита після того, як суд скасував рішення про призупинення слідства, отже справу було поновлено, проте терміни розслідування минули.

Зазначена справа розслідувалася з 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Солом'янський районний суд скасував рішення САП про припинення розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського.

У червні 2017 року САП призупинила розслідування справи екс-голови ЦВК.

Тоді спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт щодо Охендовського не готовий для передачі в суд.

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