САП закрила кримінальну справу Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який раніше став почесним членом Асоціації організаторів виборів країн Європи, у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування. Про це Українським Новинам повідомив представник САП. "Справу закрили в кінці грудня 2019 року", - сказав він. За словами представника відомства, вона була закрита після того, як суд скасував рішення про призупинення слідства, отже справу було поновлено, проте терміни розслідування минули. Зазначена справа розслідувалася з 2016 року. Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Солом'янський районний суд скасував рішення САП про припинення розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського. У червні 2017 року САП призупинила розслідування справи екс-голови ЦВК. Тоді спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт щодо Охендовського не готовий для передачі в суд.