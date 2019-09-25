Экс-глава ЦВК Охендовский стал почетным членом Ассоциации организаторов выборов стран Европы

24-25 сентября в Любляне (Словения) состоялась 28-я ежегодная конференция Ассоциации организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ) и заседание Генеральной Ассамблеи этой авторитетной международной организации. Главной темой этого года стала "Судебная защита избирательных прав и прозрачность выборов". Более 150 участников фокусировались на роли EMB и их диалога с судами и другими заинтересованными сторонами, такими как избиратели и политические партии, для обеспечения защиты избирательных прав. Широкий спектр мероприятий, проведенных в рамках конференции, был направлен на повышение доверия к выборам на Европейском континенте, а также дал возможность ознакомиться с новинками в сфере избирательных технологий.

Отдельное внимание во время работы было уделено опыту проведения и администрирования выборов в Украине в период ее независимости. Кроме того, в ходе заседания участники Ассамблеи единогласно приняли решение о присвоении Председателю Центральной избирательной комиссии Украины в 2013-2018 годах Михаилу Охендовскому звания почётного члена Ассоциации.

Представляя его кандидатуру на рассмотрение участников Генеральной Ассамблеи Президент Ассоциации, Директор Государственной избирательной комиссии Республики Словении Душан Вучко отметил высокопрофессиональную 15-летнюю работу Михаила Охендовского в качестве члена и Председателя Центральной избирательной комиссии Украины, а также его значительный личный вклад в деятельность Ассоциации и в повышение уровня организации выборов в Украине за последнее десятилетие.

"Эта награда является высокой и одновременно достойной оценкой 11-летней работы всего состава Центральной избирательной комиссии Украины 2007-2018 годов, который мне выпала честь возглавлять в течение пяти лет - с 2013 по 2018 год", - отметил Михаил Охендовский, принимая удостоверение Почётного члена Ассоциации организаторов выборов стран Европы.

В соответствии с Уставом АОВСЕ звание почетного члена может быть присвоено физическим лицам, избранным голосованием институциональных членов Ассоциации за их весомый вклад в деятельность Ассоциации по поддержке свободных и справедливых выборов. Звание почётного члена Ассоциации сохраняется пожизненно.

Ассоциация организаторов выборов стран Европы была учреждена в 1991 году и оказывает содействие институционализации и профессионализации демократических процедур в регионах, в качестве некоммерческой, региональной организации, независимой от политических партий и правительств, с юридическим статусом на основе международного права. Членство в АОВСЕ открыто для Органов управления выборами как учреждений, отдельных экспертов по выборам, организаций, поддерживающих избирательный процесс. В настоящее время Устав Ассоциации подписали избирательные органы 24 государств, ассоциации избирательных служащих государственного уровня, а также две международные некоммерческие организации. Ассоциация имеет следующие органы: Генеральную Ассамблею, Исполнительный Совет, Секретариат и Консультативный Совет при Генеральном секретаре. Штаб-квартира ассоциации находится в Будапеште.