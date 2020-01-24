Зарплати за грудень в ОПУ виявилися значно скромнішими, ніж у міністрів Кабміну

Великі зарплати міністрів Кабміну та їх заступників за грудень 2019 року, які у деяких доходять до 300 тисяч гривень, дуже збентежили українців. Українські Новини зібрали дані про те, які заробітні плати за грудень отримали Президент, Керівник Офісу Президента України та його заступники.

Заробітна плата Президента України Володимира Зеленського за грудень склала 28 000 гривен. Інших складових заробітної плати (надбавок, премій та ін.) Йому не нараховували. Податки та збори склали 5 460 гривень.

Заробітна плата Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана за грудень склала 50 409 гривень, з них посадовий оклад - 13 714 гривень, надбавка за вислугу років - 3 703 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 743 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 714 гривень й інші виплати (службові відрядження, премія, індексація грошових доходів) - 16 534 гривень. Податки і збори склали - 9 830 гривень.

Заробітна плата Першого заступника Керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова за грудень склала 20 229 гривень, з них посадовий оклад - 16 000, надбавка за вислугу років 480 гривень, за роботу в умовах режимних обмежень - 3 200 гривень, індексація грошових доходів - 549 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Юрія Костюка за грудень склала 31 232 гривень, з них посадовий оклад - 11 428 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 071 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 11 428 гривень й інші виплати (службові відрядження, премія, індексація грошових доходів) - 7 303 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка за грудень склала 18 534 гривень, з них посадовий оклад - 13 571 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 036 гривень і інші виплати (службові відрядження, відпустки, індексація грошових доходів) - 2 927 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова за грудень склала 37 299 гривень, з них посадовий оклад - 15 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 250 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 15 000 гривень і інші виплати (премія, індексація грошових доходів) - 5 049 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви за грудень склала 44 499 гривень, з них посадовий оклад - 12 143 гривень, надбавка за вислугу років - 5 828 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 821 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 143 гривень і інші виплати (службові відрядження, премія, індексація грошових доходів і ін.) - 12 563 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Анни Коваленко за грудень склала 37 233 гривень, з них - посадовий оклад - 12 857 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 571 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 857 гривень й інші виплати (відпустки, премія, індексація грошових доходів) - 8 939 гривень.

Заробітна плата Заступника Керівника Офісу Президента України Юлії Ковалів за грудень склала - 35 948, з них - посадовий оклад - 12 857 гривень, надбавка за вислугу років - 771 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 857 гривень й інші виплати (службові відрядження, премія, індексація грошових доходів) - 9 463 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, гендиректор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що за грудень отримав зарплату 1 мільйон 24 тисячі гривень.

Також заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади ГК "Украоборонпром" Мустава Найєм отримав заробітну плату за грудень у розмірі 486 565 гривень, при посадовому окладі в 43 000 гривень.

Крім того, Кабмін має намір щомісяця публікувати інформацію про те, скільки заробляють міністри.