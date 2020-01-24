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24 січня 2020, пʼятниця, 11:11 18
Політика 2020-01-24T13:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський поділився з прем'єром Ізраїлю історією євреїв зі своєї родини

Зеленський поділився з прем'єром Ізраїлю історією євреїв зі своєї родини

Виолетта Чайковская
Нетаньяху, Зеленський, Ізраїль, Голокост
Зеленський в Єрусалимі. Фото: Facebook/Офіс Президента
Зеленський в Єрусалимі. Фото: Facebook/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський в ході візиту в Ізраїль поділився з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу історією євреїв зі своєї родини.

Про це він повідомив у ході зустрічі з Нетаньягу в Єрусалимі, передають Українські Новини.

Оскільки Зеленський прибув до Ізраїлю з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору "Аушвіц", він вирішив поділитися з Нетаньгу трьома історіями про Голокост.

Першою - про українку-мусульманку, яка була завідуючою дитячого садка в окупованому нацистами Криму, і врятувала 88 євреїв, навчивши їх кримсько-татарської мови та звичаїв і приховавши таким чином їх національність, в тому числі не розкриваючи правди під загрозою розстрілу.

Другою - про українського священика греко-католицької церкви, який рятував євреїв, видавши понад 600 документів про хрещення, за що був відправлений у концтабір, з якого відмовився бути звільненим достроково.

За словами Зеленського, це історії про те, що місце народження, національність, стать, вік або релігія не мають значення для добросердих людей при протистоянні тотальному злу.

"Я розкажу вам ще одну історію. Історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки та родини стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися в Україну. Залишився четвертий брат, який в той час був на фронті та залишився живий. Він пройшов Другу світову війну, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син, а через 31 рік - онук. Через 40 років онук став Президентом і сьогодні стоїть перед вами, пане прем'єр-міністр", - сказав він.

Прем'єр Ізраїлю подякував Зеленському за такі зворушливі історії.

Крім того, Нетаньягу висловив співчуття українському народу у зв'язку зі збиттям українського пасажирського літака в Ірані.

Він повідомив, що в ході двосторонньої зустрічі з Зеленським обговорить шляхи спільного протистояння режимам, які загрожуть світові, а також співпрацю в сфері IT і туризму.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Зеленський прибув в Ізраїль, але відмовився брати участь у форумі пам'яті Голокосту, вирішивши поступитися місцем української делегації людям, які пережили цю трагедію.

Замість участі у Форумі Зеленський в кіпі біля Стіни плачу в Єрусалимі помолився за Україну.

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