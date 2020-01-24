5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію

В той час, як Зеленський загрожує "перезавантажити "Нафтогаз", якщо вони нарахують собі премію в $29 млн, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, що потрібно зробити, щоб не було претензій до його гігантської премії, яку він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі і перевів мамі в США. Для цього необхідно повернути гроші російської компанії "Газпром".

Про оригінальну методику зменшення зарплати чиновник-мільйонер сказав журналістам на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише "Страна".

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату: взяти 5 мільярдів доларів, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути назад. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде ніяких питань. Найпростіший шлях, серйозно", - заявив Коболєв.

На питання журналістки, чи адекватно він оцінює свої здібності і вважає, що його праця оцінюється справедливо, керівник компанії нагадав, що зарплату йому встановив наглядову раду "Нафтогазу" на ринкових засадах. Коболєв відмовився називати і коментувати її розмір, а також захмарні заробітки своїх колег.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виплатить керівництву в якості премії 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром" (Росія).

Раніше, 27 грудня, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.