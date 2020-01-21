Опубликован полный список участников Всемирного экономического форума в Давосе

Помимо Владимира Зеленского и Алексея Гончарука Всемирный экономический форум посетят 21-24 января 3000 человек из 117 стран, причем 53 из них - это лидеры государств.

Перечень участниуов встречи в Давосе появился на официальном сайте ВЭФ.

В числе наиболее влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву.

Кроме того, форум посетят президент Польской Республики Анджей Дуда, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

21-24 января мировая элита соберется в швейцарском Давосе на ежегодную встречу мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества.

Как сообщали Українські Новини, в Давосе страны мира призвали перейти на 4-дневную рабочую неделю.