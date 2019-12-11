16-летняя Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Самая юная эко-активистка Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию мира, получила звание человека года по версии американского журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала основателем глобального экологического движения по всему миру.

Первые забастовки Тунберг начала в школе в 2018 году, что в дальнейшем вдохновило многих молодых активистов по всему миру выйти на марш в защиту климата.

В декабре 2018 года Грета Тунберг выступала с речью в Катовице, на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата, где призвала законодателей и государственные органы начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу:

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказочки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?" - передает ведомство.

В ноябре текущего года, Тунберг номинирована на звания автора года Великобритании, благодаря своей книге "Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить".

Также ученые назвали именем шведской активистки насекомое.

16 сентября юная активистка была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне.