Защитница климата Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International

Лидер движения Fridays for Future Грета Тунберг была удостоена звания "Посол совести" от правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Высшую награду от Amnesty International Грета Тунберг получила 16 сентября в Лондоне. Движение, которое основала и возглавила школьница из Швеции, за небольшой срок сплотило в своих рядах тысячи людей со всей планеты. Хотя все начиналось с небольшой школьной забастовки девушки, которая выступает за всестороннюю защиту климата.

Званием "Посол совести" организация с 2003 года награждает людей, которые активно борятся за права человека. На торжественной церемонии вручения 16-летняя школьница заявила, что этой наградой отметили "всех бесстрашных подростков, которые борются за свое будущее".

Как говорит активистка, не все люди до конца понимают влияние изменений климата на голод, массовую миграцию и нарушение человеческих прав. Поэтому эта проблема требует решения. "Люди умирают! И тем не менее столь многие из нас все еще отворачиваются от этого", - сказала Тунберг.

Генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду высоко оценил деятельность движения Fridays for Future и желание его участников менять ситуацию немедленно, а не ждать ухудшения. "Если они будут ждать завтрашнего дня, то будущего не будет ни для кого из нас", - прокомментировал он.

Как сообщали Українські новини, ранее украинская молодежь присоединилась к Глобальному климатическому страйку, организованному Гретой Тунберг. Саму активистку номинировали на Нобелевскую премию мира.

Также, Amnesty International призвало украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов.