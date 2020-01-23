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23 січня 2020, четвер, 22:20 7
Медицина 2020-01-23T22:43:27+02:00
Українські Новини
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч людей

За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч людей

Ярина Вацяк
епідемія, Захворювання, ГРВІ, застуда, Грип
Грип
Грип

В той час, як в Україну прийшов пташиний грип, понад 142 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ 13-19 січня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (13-19 січня) на ГРВІ захворіли понад 142 тисячі люлей, з них більше 60% - діти", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за результатами лабораторного дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у 13 із 45 зразків матеріалів визначені віруси грипу: 6 - типу А (Н1) pdm09, 2 - типу А (Н3), 3 - типу А не субтипірований і 2 - типу B.

У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічному рівні, за винятком Тернопільської області, де зареєстрована низька епідемічна активність грипу та ГРВІ.

Протягом минулого тижня проти грипу вакциновано майже 1,5 тис. осіб, а з початку жовтня щеплення зробили майже 232 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 11 осіб померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

Також писали про те, як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ.

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