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23 січня 2020, четвер, 18:03 5
Суспільство 2020-01-23T21:58:39+02:00
Українські Новини
До кінця лютого українці зможуть мати паспорт в смартфоні, - МВС

До кінця лютого українці зможуть мати паспорт в смартфоні, - МВС

Елизавета Кесельман
Прилад, Паспорт, Закордонний паспорт
Паспорт в смартфоні.Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Паспорт в смартфоні.Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ оголосило про те, що до кінця лютого українці зможуть носити з собою в смартфоні "мобільний паспорт" в додатку "Дія". Про це прес-служба відомства написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ідея біометричного документа в мобільному додатку вже тривалий час опрацьовується фахівцями Міграційної служби. Напрацювання і пропозиції ДМС були підтримані і зараз втілюються в рамках проекту за диджитализации держави", - йдеться в повідомленні.

Скриншот:.facebook.com/mvs.gov.uaСкриншот:.facebook.com/mvs.gov.ua

У відомстві зазначили, що цифровий аналог ID-карти і закордонного паспорта може бути актуальним під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні водії почали тестувати нові електронні водійські права і у програмі "Дія" стала доступна функція оплати штрафи за порушення правил дорожнього руху через смартфон.

Також з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації у водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор.

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