До кінця лютого українці зможуть мати паспорт в смартфоні, - МВС

Міністерство внутрішніх справ оголосило про те, що до кінця лютого українці зможуть носити з собою в смартфоні "мобільний паспорт" в додатку "Дія". Про це прес-служба відомства написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ідея біометричного документа в мобільному додатку вже тривалий час опрацьовується фахівцями Міграційної служби. Напрацювання і пропозиції ДМС були підтримані і зараз втілюються в рамках проекту за диджитализации держави", - йдеться в повідомленні.

Скриншот:.facebook.com/mvs.gov.ua

У відомстві зазначили, що цифровий аналог ID-карти і закордонного паспорта може бути актуальним під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні водії почали тестувати нові електронні водійські права і у програмі "Дія" стала доступна функція оплати штрафи за порушення правил дорожнього руху через смартфон.

Також з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації у водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково зазначаються його група крові і резус-фактор.