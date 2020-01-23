Дубінський просить НАЗК покарати Бородянського, який "забув" задекларувати свою зарплату

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу") написав депутатське звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із проханням притягнути до відповідальності міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, який не вказав у декларації про доходи свою заробітну плату.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Електронна система довіри, кажете, пан Бородянський? Спочатку розберіться зі своєю електронною декларацією", - написав Дубінський.

Депутатське звернення Дубінського до НАЗК. Фото: facebook.com/dubinsky

Дубінський прокоментував наміри Бородянського створити "систему довіри до ЗМІ". Фото: facebook.com/dubinsky

Нагадаємо, зарплата міністра Бородянського за грудень 2019 року склала 113 тис. гривень, його заступників - від 204,5 тис. до 248 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 42,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату в 2 рази більше, ніж Президент США Дональд Трамп.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет отримав зарплату за грудень 2019 року всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій та матеріальну допомогу.

У ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту та стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього.