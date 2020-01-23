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23 січня 2020, четвер, 17:46 172 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-23T17:53:14+02:00
Українські Новини
Дубінський просить НАЗК покарати Бородянського, який "забув" задекларувати свою зарплату

Дубінський просить НАЗК покарати Бородянського, який "забув" задекларувати свою зарплату

Павло Твердохліб
Олександр Дубінський, Слуга народу, Володимир Бородянський, Мінкультури України, НАЗК, Зарплата міністра, декларація про доходи
Володимир Бородянський. Фото: Радіо Свобода
Володимир Бородянський. Фото: Радіо Свобода

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу") написав депутатське звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із проханням притягнути до відповідальності міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, який не вказав у декларації про доходи свою заробітну плату.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Електронна система довіри, кажете, пан Бородянський? Спочатку розберіться зі своєю електронною декларацією", - написав Дубінський.

Депутатське звернення А. Дубинського в НАПК. Фото: facebook.com/dubinskyДепутатське звернення Дубінського до НАЗК. Фото: facebook.com/dubinsky

Дубинський прокоментував наміри Бородянського створитиДубінський прокоментував наміри Бородянського створити "систему довіри до ЗМІ". Фото: facebook.com/dubinsky

Нагадаємо, зарплата міністра Бородянського за грудень 2019 року склала 113 тис. гривень, його заступників - від 204,5 тис. до 248 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 42,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату в 2 рази більше, ніж Президент США Дональд Трамп.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет отримав зарплату за грудень 2019 року всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій та матеріальну допомогу.

У ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту та стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього.

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