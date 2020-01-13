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13 января 2020, понедельник, 17:26 486
Кабмин 2020-01-13T17:30:25+02:00
Українські Новини
В украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тысяч гривен

В украинских министерствах резко поднялись зарплаты до 400 тысяч гривен

Ольга Фандорина
зарплаты чиновников, Министерства, Зарплаты
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

В начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого. "Страна" проанализировала, какие чиновники стали получать рекордно большие деньги, почему так случилось и сравнила зарплаты министров и замминистров с зарплатами других работников этой сферы. 

В декабре глава Министерства культуры и его заместители, судя по электронным декларациям, получили зарплаты на общую сумму около 2 миллионов гривен. Самая скоромная зарплата в прошлом месяце была у министра. Хотя и она впечатляет - 112 904 грн. А больше всего получил госсекретарь министерства - 497 709 грн.

Ростислав Карандеев заявил, что такую большую зарплату он получил из-за компенсаций и выслуги и что это его компенсация по отпускам при увольнении., а Артем Биденко - заявил, что получил всего 34 тысячи гривен на руки. Премии заместителей министра он обсуждать отказался. 

Тем временем, Национальный музей Тараса Шевечнко ищет кассира на зарплату 5 226 грн, а старшему научному сотруднику в музее Марии Заньковецкой предлагают 5 тысяч гривен.

Также выросли и зарплаты в Минэкономики.

В Минсоцполитики также есть чиновники-рекордсмены.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии "Стране" по поводу зарплат в Минкульте сказал, что в Европе такого разброса в зарплатах нет. По его словам, выписывать себе такие большие премии чиновникам позволяют нормативные документы. 

Как сообщали Українські Новини, Милованов пожаловался на зарплату - ему ни на что не хватает, только на такси. А также Милованов сказал, что получил всего 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. Кроме того, Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц. 


В ноябре Малюська заработал в 2 раза меньше, чем его заместитель. 

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