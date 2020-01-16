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16 января 2020, четверг, 13:44 131 Документ
Кабмин 2020-01-16T14:21:46+02:00
Українські Новини
Бородянский получил 113 тысяч гривен зарплаты, его замы - в два раза больше

Бородянский получил 113 тысяч гривен зарплаты, его замы - в два раза больше

Ярина Вацяк
зарплаты чиновников, Зарплаты, Зарплаты министров, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Заработная плата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за декабрь составила 113 тыс. гривен, его заместителей - от 204,5 тыс. до 248 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 42,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры, молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Бородянскому в декабре, составила 112 905 гривен, из них должностной оклад – 15 238 гривен, премия за ноябрь – 80 000 гривен, отпускные – 17 667 гривен.

Налоги и сборы составили 22 016 гривен.

Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 90 888 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Анатолия Максимчука составила 248 021 гривен (из них премия за декабрь – 91 500 гривен, материальная помощь – 86 579 гривен), заместителей Алексея Сивирина – 215 017 гривен (премия за декабрь – 91 500 гривен, материальная помощь – 95 517 гривен), Владимира Шумилина – 204 526 гривен (премия за декабрь – 91 500 гривен, материальная помощь – 85 026 гривен), Ирины Подоляк – 240 478 гривен (премия за декабрь – 91 500 гривен, материальная помощь – 92 042 гривны) и госсекретаря Артема Биденко – 42 320 гривен.

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В СМИ появились данные, что в начале 2020 года стало известно, что украинские чиновники в министерствах резко подняли свой уровень благосостояния и стали получать зарплаты намного большие, чем получали до этого. 

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