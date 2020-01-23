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23 січня 2020, четвер, 17:20 7
Світ 2020-01-23T17:38:19+02:00
Українські Новини
В Ірані заявили про безпеку польотів над країною

В Ірані заявили про безпеку польотів над країною

Ольга Фандорина
Іран, літаки, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами заявив про безпеку польотів над країною, незважаючи на відмову багатьох компаній від польотів у зв'язку з сбитием літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє MehrNews.

Як зазначив Еслами, незважаючи на ситуацію в Ірані, іранське небо є безпечним для міжнародних рейсів.

"Повна безпеку іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей чинник високого рівня безпеки не ставиться під загрозу", - сказав Эслами.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

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