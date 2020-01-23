В Ірані заявили про безпеку польотів над країною

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами заявив про безпеку польотів над країною, незважаючи на відмову багатьох компаній від польотів у зв'язку з сбитием літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє MehrNews. Як зазначив Еслами, незважаючи на ситуацію в Ірані, іранське небо є безпечним для міжнародних рейсів. "Повна безпеку іранського неба для міжнародних рейсів завжди відома у всьому світі, і цей чинник високого рівня безпеки не ставиться під загрозу", - сказав Эслами. Як повідомляли Українські Новини, тим часом у Києві попрощалися з загиблими при катастрофі літака МАУ пілотами. Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ. Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.