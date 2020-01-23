Як поширюється коронавірус 2019-nCoV: інфографіка

Епіцентром смертельного коронавіруса, з-за якого в Китаї закрили два міста-мегаполісу, вважається провінція Хубей, в якій зараз зафіксовано близько 100 випадків захворювання.

Саме в Хубэе знаходяться два великих міста - Хуань і Хуанган (населення понад 11 і 6 тисяч чоловік соотвестенно) - в яких закрили аеропорти і вокзали, скасували рейси автобусів, а людей попросили без гострої необхідності не залишати населені пункти.

Далі йдуть провінції Гуандун і Чжецзян і столичний Пекін. Там зафіксували від 10 до 99 випадків смертельної вірусної пневмонії.

На решті території поки виявили менше 10 хворих. В автономному районі Внутрішня Монголія поки відомо тільки про пудрениях на 2019-nCoV.

Нагадаємо, спалах пневмонії зафіксували в Китаї в грудні 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає можливість оголосити міжнародну надзвичайну ситуацію з-за цього. За останніми даними, від коронавіруса вже померло 17 осіб, і ще 600 заразилися ним. Також вірус фокусують за межами Китаю - у Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.

Як повідомляли Українські новини, Україна посилила заходи в аеропорту Бориспіль за коронавіруса з Китаю. Там будуть шукати носіїв небезпечного захворювання.

Раніше повідомлялося, що влада Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.