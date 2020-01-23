Пекин закрывает Запретный город перед китайским Новым годом из-за вируса

Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса. Об этом сообщается в заявлении администрации музея. Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января. "В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении. Однако в музее не сообщают, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат. Как сообщали Українські Новини, в Борисполе всех пассажиров из Китая проверяют на новый опасный вирус. Генеральне консульство Украины в городе Гуанчжоу рассказало, как украницам снизить риски заболеть nCoV.