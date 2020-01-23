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23 января 2020, четверг, 16:41 32
Политика 2020-01-23T16:41:22+02:00
Українські Новини
Пекин закрывает Запретный город перед китайским Новым годом из-за вируса

Пекин закрывает Запретный город перед китайским Новым годом из-за вируса

Ольга Фандорина
Запретный город, Пекин, Китай, Коронавирус в Китае
Запретный город в Пекине, Китай. Фото: wp.miray.com.ua
Запретный город в Пекине, Китай. Фото: wp.miray.com.ua

Власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса. Об этом сообщается в заявлении администрации музея.

Как сообщается, музейный комплекс будет закрыт с субботы, 25 января.

"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в сообщении.

Однако в музее не сообщают, когда именно вернется к работе музей. Для посетителей, которые уже купили билеты, будет организован их возврат.

Как сообщали Українські Новини, в Борисполе всех пассажиров из Китая проверяют на новый опасный вирус.

Генеральне консульство Украины в городе Гуанчжоу рассказало, как украницам снизить риски заболеть nCoV.

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