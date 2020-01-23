У Дніпрі померла дівчина, яка постраждала від вибуху петарди

18-річна дівчина, яка постраждала в результаті вибуху петард на балконі багатоповерхового будинку в Дніпрі 21 січня, померла в лікарні в четвер, 23 січня. Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Інцидент стався ввечері 21 січня в квартирі на другому поверсі 5-поверхового будинку по вулиці Софії Ковалевської.

За словами чоловіка, вибухнули петарди, з яких він намагався зробити вибухівку.

В результаті події чоловікові відірвало руку по лікоть (госпіталізований у лікарню №6).

Його життю нічого не загрожує.

Дівчина отримала проникаюче поранення черепа і була госпіталізована в обласну клінічну лікарню імені Мечникова, вранці 23 січня вона померла.

Розпочато розслідування за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Житомирській області через феєрверки потрапив в реанімацію 40-річний чоловік з опіками обличчя, переломом черепа і кістки правого ока.

Також українці просять владу заборонити запуск салютів і петард.