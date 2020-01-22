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22 января 2020, среда, 16:47 60
Происшествия 2020-01-22T16:48:09+02:00
Українські Новини
Последствия взрыва петард в Днипре: мужчине оторвало руку по локоть, а девушка получила черепно-мозговую травм

Последствия взрыва петард в Днипре: мужчине оторвало руку по локоть, а девушка получила черепно-мозговую травму

Елизавета Кесельман
Днипро, Петарды, взрыв петарды, Происшествия, Травма
Петарды.Фото: pixabay
Петарды.Фото: pixabay

32-летний мужчина, которому оторвало руку по локоть, и 18-летняя девушка госпитализированы в результате взрыва петард на балконе многоэтажного дома в Днипре 21 января. Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вечером 21 января в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома по улице Софьи Ковалевской.

Предварительно установлено, что мужчина решил взорвать на балконе квартиры одновременно большое количество петард.

В результате происшествия мужчине оторвало руку (госпитализирован в больницу №6), девушка получила черепно-мозговую травму (госпитализирована в областную клиническую больницу имени Мечникова).

Начато расследование по ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, на Крещение под Запорожьем  двое мужчин подорвались гранатой.

Кроме того, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе. А 19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.

 

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