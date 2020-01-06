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06 января 2020, понедельник, 15:49 1688
Общество 2020-01-06T16:30:19+02:00
Українські Новини
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине

Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине

Елизавета Кесельман
Петарды, Запрет фейерверков, Украина, Салюты
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

Неотъемлимой традицией празднования Нового года является запуск петардов и салютов, который из года в год приносит улыбки и восторг в глазах своих зрителей. Однако каждый знает, что фейерверки также приносят достаточно много опасных ситуаций и плачевных последствий. Украинцы считают такие игрушки настоящим оружием, что только калечит народ. Об этом говорится в сообщении Электронной книги жалоб Украины.

"Необходимо прекратить использование петард, так как эта пиротехника создает особую опасность для жизни и здоровья окружающих. В отличие от фейерверков, петарды является подражанием военных взрывчатых средств и не могут быть применены в мирное время, ведь от этого морально страдают беженцы с востока. Взрывы петард часто приводят к серьезным телесных повреждений у людей и животных. Именно поэтому стоит остановить подрыв петард, потому что это - оружие, которое калечит народ. "- говорится в сообщении ведомства. 

Ранее в Житомирской области из-за фейерверков в реанимацию попал 1 человек. В реанимационное отделение областной больницы попал мужчина с ожогами лица, переломами черепа и кости правого глаза.

Также ранее сообщалось про безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев.

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