Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине

Неотъемлимой традицией празднования Нового года является запуск петардов и салютов, который из года в год приносит улыбки и восторг в глазах своих зрителей. Однако каждый знает, что фейерверки также приносят достаточно много опасных ситуаций и плачевных последствий. Украинцы считают такие игрушки настоящим оружием, что только калечит народ. Об этом говорится в сообщении Электронной книги жалоб Украины.

"Необходимо прекратить использование петард, так как эта пиротехника создает особую опасность для жизни и здоровья окружающих. В отличие от фейерверков, петарды является подражанием военных взрывчатых средств и не могут быть применены в мирное время, ведь от этого морально страдают беженцы с востока. Взрывы петард часто приводят к серьезным телесных повреждений у людей и животных. Именно поэтому стоит остановить подрыв петард, потому что это - оружие, которое калечит народ. "- говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Житомирской области из-за фейерверков в реанимацию попал 1 человек. В реанимационное отделение областной больницы попал мужчина с ожогами лица, переломами черепа и кости правого глаза.

Также ранее сообщалось про безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев.