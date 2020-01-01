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01 января 2020, среда, 16:07 350
Происшествия 2020-01-01T16:07:30+02:00
Українські Новини
В Житомирской области человек попал в реанимацию из-за фейерверков

В Житомирской области человек попал в реанимацию из-за фейерверков

Ольга Фандорина
Фейерверк, Запрет фейерверков, Травмы

В Житомирской области двое человек попали в реанимацию из-за полученных травм от взрыва фейерверка. Об этом сообщает местное управление ГСЧС в среду, 1 января.

Отмечается, что в реанимационное отделение областной больницы попал мужчина с ожогами лица, переломами черепа и кости правого глаза.  Пострадавший -  40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района.

"Как выяснилось, накануне, во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, и он резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось про безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев.

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