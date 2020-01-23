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23 січня 2020, четвер, 14:15 18
Верховна Рада і партії 2020-01-23T14:15:35+02:00
Українські Новини
Арахамія прогнозує, що три міністри можуть написати заяву про відставку

Арахамія прогнозує, що три міністри можуть написати заяву про відставку

Елена Новикова
Давид Арахамія, Кабмін, Альона Бабак, Денис Шмигаль, Олексій Гончарук
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який заявив, що у партії знайдуться голоси за відставку Гончарука, прогнозує, що кілька міністрів Кабміну можуть написати заяву про відставку. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Думаю, 2-3 міністра можуть (написати заяву про відставку). Але про це рано говорити. Зараз Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля", - повідомив Арахамія.

Арахамія зазначив, що в разі підтримки Президентом Володимиром Зеленським заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, "Слуга народу" проголосувала за його відставку.

"Скажу так: якщо б Президент погодив відставку, а Гончарук б подав заяву в парламент голоси в залі знайшлися б", - заявив депутат.

Політик уточнив, що ідея з подачею заяви Президента, а не Раді не була його ідеєю.

Парламентарій вважає недоцільним достроковий розпуск Кабінету Міністрів і виступає за надання йому часу на виконання обіцянок.

"Ось уявіть: ви вдома робите ремонт у квартирі - ви ж не хочете раптом зупинити ремонт і сказати: "Ця бригада пішла, нова нехай заходить". А коли нова заходить - завжди буде говорити, що попередники зробили щось не так, це не так, треба переробляти. Це буде дорожче, довше і невигідно для вас", - говорить Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня Гончарук подав заяву про відставку, заявив Зеленський, що хоче дати шанс Гончаруку та його уряду.

17 січня Гончарук запропонував Раді звільнити міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Також Арахамія повідомив, що 10 депутатів з "Слуги народу" вимагають відставки Гончарука.

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