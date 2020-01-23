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23 січня 2020, четвер, 13:50 5
Фінанси 2020-01-23T13:54:32+02:00
Українські Новини
Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь, - "Укрметалургпром"

Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь, - "Укрметалургпром"

Таня Войтюк
Металургія, Олександр Каленков, Сталь, курс гривні
Олександр Каленков. Фото: Метінвест
Олександр Каленков. Фото: Метінвест

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" відзначає негативний вплив посилення гривні на металургійну галузь.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив президент "Укрметаллургпрома" Олександр Каленков.

"Металургійна галузь орієнтована на експорт. До 85% металургійної продукції та понад 50% залізорудної сировини у нас експортується. Основний дохід виробники отримують у валюті, що конвертується, і покриваються витрати в гривнях", - сказав він.

За словами Каленкова, так як курс (гривні по відношенню до долара) зміцнився на 14% з початку 2019 року, гривнева сума, що купується за цю валюту, істотно зменшилася.

Отже, собівартість продукції у валютному вираженні збільшилася на ті ж 14%, що негативно позначилося на економіці підприємств і на їх конкурентоспроможності на світовому ринку.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році порівняно з 2018 роком металургійні підприємства України скоротили виробництво сталі на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Тим часом Український експорт сталі в США різко обвалився в 3-му кварталі через мита Трампа.

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