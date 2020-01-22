2019 год был тяжёлым для всей мировой металлургии. Многие европейские компании анонсировали значительное сокращение персонала. Украинская металлургия, и без того обескровленная войной, тоже оказалась в очень трудной ситуации. Ранее торговые войны США и Китая стали причиной введения Белым Домом пошлин в 25%. Это вызвало цепную реакцию по всему миру: в ответ на пошлины США, Европейский союз закрыл свой рынок, введя квотирование импорта металлопродукции, а это в свою очередь привело к ограничениям на рынках Турции и Ближнего Востока. Неблагоприятна оказалась и ценовая ситуация. Многие производители оказались зажаты в "ценовых ножницах". Между высокими ценами на руду и низкими на металлопродукцию.

Есть и внутренние проблемы. Среди них - низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке, агрессивный демпинг со стороны поставщиков китайской продукции. Также отрицательное влияние на зависимую от экспорта металлургию оказало укрепление гривны. И к этому добавилось намерение властей значительно увеличить рентную нагрузку на отрасль.

В первой части интервью президент объединения металлургических предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков рассказал Українським Новинам об итогах 2019 года для отрасли, мировых трендах на металлургическом рынке, состоянии внутреннего рынка и влиянии на него укрепляющейся гривны.

Каким был 2019 год для украинских металлургов?

В 2019 году мы вошли, наверное, в самый тяжелый кризис за последние 15 лет. В 2019 году цены на основные виды продукции, которые мы экспортируем, снизились на 12-15%. При этом на горячекатаный рулон, цены за последние два года упали почти на 38%. Это существенное падение в течение достаточно долгого периода времени. И вопрос не только в текущих ценах, но и в прогнозах на 2020 год. Можно ожидать, что падение спроса будет продолжаться.

В мире насчитывается порядка 440 млн тонн в год избыточных сталеплавильных мощностей. При этом на замену старым мощностям вводятся новые, более эффективные. Себестоимость у конкурентов уменьшается, растет глобальная конкуренция. В последующие год-полтора давление на цены будет сохраняться и, даже если в ближайшие месяцы они несколько повысятся, то в дальнейшем снова пойдут на спад.

Поэтому на ближайшее будущее у нас довольно пессимистические ожидания. Ситуацию осложнило также введение рядом стран торговых ограничений. Прослеживается четкая зависимость между наступлением глобального кризиса и усилением подобных ограничений. Правительства пытаются защитить своих производителей и всеми силами оградить свои внутренние рынки от импорта.

Как реагируют на кризис европейские производители?

Многие европейские металлургические компании объявили о существенном сокращении персонала. В Германии и Италии многие заводы объявляют об увольнении 2-3 тысяч человек каждый. Это свидетельствует о том, что прогнозы у производителей весьма пессимистические. В Украине также многие компании объявили о сокращении персонала. К примеру, “Метинвест” сокращает треть административного персонала во всех городах присутствия. Думаю, что другие компании также будут сокращать административно-хозяйственный персонал. Производственный персонал, скорее всего, будут стараться сохранить, так как при росте производства испытывается дефицит кадров.

Помимо группы “Метинвест” какие еще металлургические предприятия проводят оптимизацию расходов?

"АрселорМиттал Кривой Рог" и "Интерпайп" сейчас занимаются оптимизацией расходов. Практически остановлен Днепровский металлургический завод в Днепре, Днепровский металлургический комбинат в Каменском наполовину загружен. Фактически затронуты абсолютно все предприятия в Украине.

На сколько сейчас загружены производственные мощности украинских предприятий?

По нашим данным в 2019 году произведено 20,8 млн тонн стали, проката - 18,20 млн т, чугуна 20,06 млн т. Номинальная производственная мощность по стали в Украине после потери предприятий на временно неконтролируемой территории составляет 28,3 млн тонн. Соответственно, загрузка в текущем году достигнет порядка 72%.

Самая высокая загрузка производственных металлургических мощностей в Украине была в 2007 году – более 95 %, тогда было произведено примерно 42,5 млн тонн стали.

Какой объем экспорта по итогам 2019 года, как он изменился по сравнению с 2018 годом? Какую долю в общем объеме производства занимают поставки на внутренний и на внешний рынки?

По всему ГМК экспорт составит примерно 14 млрд долларов, в том числе экспорт железорудного сырья – около 3 млрд долларов. Ожидается, что по итогам 2019 года мы экспортировали порядка 14,7 млн тонн проката на сумму около 7,2 млрд долларов. В 2018 году было экспортировано 14,4 млн тонн проката на 7,8 млрд долларов. Как видим, в тоннаже цифры практически сохранились, но, в связи с падением цен на мировом рынке, валютные поступления сократились. В этом году доля экспорта в общем объеме производство составит 82%, в прошлом году - 78,5%.

В 2019 году доля экспорта увеличилась из-за падения внутреннего рынка на 12%. Это существенное падение. В прошлом году внутренний рынок составлял 5,3 млн тонн, в этом - 4,7 млн тонн.

Основные рынки для нас: - это страны Евросоюза (34-35%), Северная Африка (18 %), и страны Ближнего Востока (11%).

Какова доля импорта на внутреннем рынке по итогам 2019 года?

Импорт сократился только на 2,8%. В 2018 году он был 1,44 млн тонн, в 2019 году - 1,4 млн тонн. В то же время, внутренний рынок упал на 12%, таким образом, доля импорта увеличилась с 27% до 30%.

Есть ли перспективы роста продаж на внутреннем рынке?

Спрос на металлопродукцию зависит от инвестиций в металлопотребляющие отрасли. В большинстве стран мира внутреннее потребление металлопроката распределяется равномерно между машиностроением (50%) и строительством (50%). Особенностью Украины является то, что 90-95% спроса на металл приходится на строительство. Возможно, когда у нас возродится машиностроение, появится спрос на металлопродукцию и для него, но на данный момент мы полностью зависим от строительной отрасли. Кроме того, уровень потребления металла на строящийся метр, как коммерческой, так и жилой недвижимости, у нас в 5 раз меньше, чем в Европе. Здесь тоже есть большой потенциал роста.

Насколько негативные последствия для металлургов несут введенные ограничения на внешних рынках, в частности со стороны США и ЕС?

В США мы поставляем 1,3 млн тонн металлопродукции, в основном чугун, но при этом который не попал под действие санкций. В общем экспорте украинских труб доля США составляет до 14%, поэтому для украинской трубной отрасли - это значимый рынок. До введения санкций, этот рынок быстро рос и на нем был хороший потенциал для дальнейшего роста. Та торговая война, которую начали США в марте 2018 года, отрицательно сказалась на мировой торговле. Во-первых, это привело к снижению спроса, во-вторых, к ответным мерам со стороны других стран, прежде всего ЕС.

В октябре 2019 года о начале защитного расследования объявил Союз сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Возможно по примеру Евросоюза, они введут тарифные ограничения.

Мы много туда поставляем? Когда ожидается завершение расследования?

Доля продаж в страны Персидского залива составляет 11%, но под пошлины могут попасть порядка 2% нашей продукции. Расследование было начато 23 октября 2019 г. и, согласно их процедуре, должно продлиться от 12 до 18 месяцев. "Укрметаллургпром" направил необходимые материалы для участия в этом расследовании.

Насколько негативно на отечественных металлургах отражается квотирование со стороны ЕС?

С момента введения квот, наша продукция пока ни разу не попадала под действие пошлины за превышение квот, но риски все равно остаются. Здесь важно понимать, что помимо этих новых ограничительных мер, на украинскую продукцию постоянно вводились санкции со стороны ЕС. Например, осенью 2017 года Евросоюз ввел антидемпинговые меры в отношении горячекатаного рулонного проката (ГКР) из Украины, а мы ГКР в хорошие времена поставляли почти на 1 млрд евро. Это был значительный объем для Украины. У нас была хорошая аргументация, мы доказывали, что мы добросовестный поставщик. Мы были готовы взять на себя любые ценовые обязательства, но Еврокомиссия приняла решение о введении пошлины размером 60,5 евро за тонну, что для украинских поставщиков фактически является заградительной мерой. И сейчас горячекатаный рулон из Украины в Евросоюз не едет.

Нужно понимать, что на рынке чрезвычайно жесткая конкуренция и практически все страны, в которые мы поставляли металлопродукцию, стараются максимально ограничить свои рынки от импорта путем введения соответствующих защитных мер. Имеют ли они основания или нет!

Есть ли возможность пересмотра антидемпинговых мер на ключевых для украинских металлургов рынках? Например, на рынке США?

Мы инициировали вынесение этого вопроса на уровень президентов, чтобы Президент США Трамп дал сигнал о начале переговоров об исключении Украины из-под действия этих пошлин или замены пошлин на квоты. К сожалению, пока это не дало результата. На данный момент сигналов о возобновлении переговоров у нас нет. Хотя, наверное, потенциал для таких переговоров есть. Хотелось бы отметить, что Украина, даже до введения этих ограничений, экспортировала в США в два раза меньше своей продукции, чем импортировала оттуда. Поэтому США получает бОльшую выгоду от торговли с нашей страной.

Нужны ли, по-вашему мнению, дополнительные пошлины и проведение антидемпинговых расследований для защиты внутреннего рынка?

Внутренний рынок у нас небольшой, но его все равно нужно защищать и, прежде всего, от недобросовестной конкуренции, естественно, в рамках правил ВТО.

Стоило ли Украине ввести заградительные меры в ответ на их введение со стороны США и ЕС?

В марте 2018 года, когда инициировали введение пошлин США и ЕС, мы обсуждали возможность введения заградительных мер против импорта металлопроката в Украину с Департаментом торговой защиты Минэкономразвития Украины. В тот момент мы на это не пошли, чтобы обеспечить себе более сильную позицию на переговорах США и ЕС.

В тоже время, есть сортамент металлопродукции (автолист, трансформаторная сталь и т.п.), который в Украине не производится, и введение каких-либо ограничений против него было бы неверным решением. В отношении же импорта металлопроката, аналогичного производимому в Украине, был применен ряд защитных мер. В частности, введены ограничения по импорту из России стальных прутков; недавно закончилось расследование по строительному металлопрокату происхождением из Беларуси и Молдовы, были введены ограничения по Молдавскому металлургическому заводу. К сожалению, последнее не дало особо положительного эффекта - по нашим данным, импорт из Беларуси и Молдовы вырос и составляет более 100 млн долларов. Кроме того, в 2019 году были введены антидемпинговые пошлины на импорт российского и китайского оцинкованного проката, что явилось логичным решением, поскольку, низкая цена сопровождалась низким качеством и вредила не только отечественным производителям, но "убивала" весь рынок.

Насколько негативно на отечественных металлургах сказалось укрепление гривни с начала 2019 года?

Металлургическая отрасль ориентирована на экспорт. До 85% металлургической продукции и более 50% железорудного сырья у нас экспортируется. Основной доход производители получают в валюте, которая конвертируется и покрываются затраты в гривнах. Так как курс укрепился на 14% с начала 2019 года, гривневая сумма, приобретаемая за эту валюту, существенно уменьшилась. Следовательно, себестоимость выпускаемой продукции в валютном выражении увеличилась на те же 14 %, что негативно сказалось на экономике предприятий и на их конкурентоспособности на мировом рынке.