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23 січня 2020, четвер, 13:25 6
Зовнішня політика 2020-01-23T13:42:37+02:00
Українські Новини
В Україну не пропустили трьох російських політиків

В Україну не пропустили трьох російських політиків

Таня Войтюк
Держприкордонслужба, Заборона в'їзду, аеропорт
Заборона на в'їзд. Фото: vesti
Заборона на в'їзд. Фото: vesti

Перетинати український кордон дозволяють далеко не всім. Так, після того, як прикордонна служба не пропустила російських акторів, та ж доля спіткала і трьох політиків з Російської Федерації: двох "єдиноросів" і комуніста.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Увечері 22 січня у столичних аеропортах "Бориспіль" і "Київ (Жуляни)" троє російських політиків не змогли перетнути український кордон", - повідомляє Державна прикордонна служба.

Згідно з даними, йдеться про регіональних політиків країни-агресора. Так в "Бориспіль" рейсом з Лондона прибув колишній мер Пскова і екс-депутат місцевої обласної зборів представник провладної політичної партії РФ "Єдина Росія" Ян Лузін.

Він не зміг підтвердити мету свого перебування, тому в Україну його не пропустили. Прикордонники відзначають, що вранці 23 січня росіянин вилетів з "Борисполя" до Німеччини.

Ще двоє російських політиків не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ (Жуляни)". Вони прилетіли рейсом з Мінська.

Один з візитерів також "єдинорос" (Юрій Гольман з Омської області - УП), інший - предаствитель компартії РФ (Валентин Малетин -УП). Обидва повідомили, що нібито прибули в Київ для участі в конференції. Вони повернуті зворотним рейсом.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Тим часом українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні".

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