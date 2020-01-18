Украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации запретила въезд украинскому журналисту Тарас Ибрагимову в Россию и оккупированный Крым до 2054 года.

Об этом журналист сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня молодой, симпатичный пограничник ФСБ. - Я знаю. - Ну и почему? - Личная неприязнь", - написал он.

Ибрагимов поблагодарил тех, кто помогал ему за терпение и колоссальный труд, попытки его аккредитовать, а также поблагодарил всех, кто "борется в судах на стороне добра".

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 украинцы стали еще меньше ездить в Россию.

Пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд.