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  • Украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни"
18 января 2020, суббота, 15:11 68
Политика 2020-01-18T15:11:25+02:00
Українські Новини
Украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни"

Украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни"

Ольга Фандорина
Тарас Ибрагимов, Запрет въезда

Федеральная служба безопасности Российской Федерации запретила въезд украинскому журналисту Тарас Ибрагимову в Россию и оккупированный Крым до 2054 года.

Об этом журналист сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня молодой, симпатичный пограничник ФСБ. - Я знаю. - Ну и почему? - Личная неприязнь", - написал он.

Ибрагимов поблагодарил тех, кто помогал ему за терпение и колоссальный труд, попытки его аккредитовать, а также поблагодарил всех, кто "борется в судах на стороне добра".

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 украинцы стали еще меньше ездить в Россию.

Пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд.

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