Безробітний колишній депутат Ляшко отримав у січні 227 тис. гривень доходу

Колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко отримав у січні 227 тис. гривень доходу.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.



Зазначено, що Ляшко отримав дохід 11 січня на суму 227 581 гривень.

Скріншот: сайт public.nazk.gov.ua

При цьому на сайті говориться, що Ляшко безробітний і жодну посаду не займає.



Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова. Претензія лідера "Радикальної партії" стосувалася імпорту електроенергії.

Крім того, Ляшко бився з Герусом в брендовій куртці за 160 тисяч гривень.



19 листопада суд відпустив Ляшко на поруки колишніх депутатів Верховної Ради Вікторії Сюмар (фракція "Європейська солідарність") та Михайла Волинця ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").



Тим часом прокуратура завершила розслідування побиття Геруса екс-депутатом Ляшко. За результатами розслідування процесуальний прокурор визнав зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта.