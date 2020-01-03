подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 15:50 21
Верховная Рада и партии 2020-01-03T15:51:35+02:00
Українські Новини
Прокуратура завершила расследование избиение Геруса экс-депутатом Ляшко

Прокуратура завершила расследование избиение Геруса экс-депутатом Ляшко

Таня Войтюк
Андрей Герус, Олег Ляшко, Драка, ГБР, Борисполь, Прокуратура
Драка Ляшко и Геруса. Скриншот видео Олега Ляшка
Драка Ляшко и Геруса. Скриншот видео Олега Ляшка

Прокуратура завершила расследование избиения председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") бывшим председателем фракции Радикальной партии, экс-депутатом Рады Олегом Ляшко в международном аэропорту "Борисполь", после чего Ляшко и его охраннику вручили подозрение.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по факту насилия в отношении народного депутата Украины", - написано в нем.

Прокуратура установила, что в ноябре 2019 года Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту, а именно в "Зале официальных делегаций" нанесли телесные повреждения Герусу в связи с его государственной деятельностью.

По результатам расследования процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта и предоставления сторонам возможности ознакомиться с материалами дела.

Как сообщали Українськi Новини, 19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки бывших депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Напомним, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

Больше новостей о: Андрей Герус Олег Ляшко Драка ГБР Борисполь Прокуратура

Новости
На Рождество в Киеве закроют метро и ограничат движение в центре 15:59
Нефть в Украине может подорожать из-за убийства иранского генерала, - "Консалтинговая группа "А-95" 15:55
Прокуратура завершила расследование избиение Геруса экс-депутатом Ляшко 15:50
Украина сократила транзит российского газа 1 января 15:36
Гончарук не встречал Новый год с Зеленским 15:33
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok