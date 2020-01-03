Прокуратура завершила расследование избиение Геруса экс-депутатом Ляшко

Прокуратура завершила расследование избиения председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") бывшим председателем фракции Радикальной партии, экс-депутатом Рады Олегом Ляшко в международном аэропорту "Борисполь", после чего Ляшко и его охраннику вручили подозрение.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по факту насилия в отношении народного депутата Украины", - написано в нем.

Прокуратура установила, что в ноябре 2019 года Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту, а именно в "Зале официальных делегаций" нанесли телесные повреждения Герусу в связи с его государственной деятельностью.

По результатам расследования процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта и предоставления сторонам возможности ознакомиться с материалами дела.

Как сообщали Українськi Новини, 19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки бывших депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Напомним, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.