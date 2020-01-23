Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020

Україні протягом 2020 року необхідно виплатити 169,24 млрд гривень за зовнішніми боргами і 231,46 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому пік платежів припадає на 3-й квартал поточного року.

У липні-вересні Україні необхідно виплатити за внутрішніми боргами 67,28 млрд гривень (16,59 млрд гривень обслуговування і 50,69 млрд - погашення), а за зовнішніми - 86,55 млрд гривень (18,52 млрд гривень обслуговування боргу і 68,03 млрд гривень - погашення).

У 1-му кварталі поточного року за внутрішніми боргами платежі заплановані на рівні 74,69 млрд гривень (17,49 млрд гривень - обслуговування і 57,21 млрд - погашення), а за зовнішніми - 33,55 млрд гривень (18,64 млрд гривень - обслуговування і 14,91 млрд - погашення).

У 2-му кварталі сума платежів за держборгом становить 101,97 млрд гривень (62,51 млрд гривень - за внутрішніми боргами, 39,46 млрд гривень - за зовнішніми).

Найменша сума платежів запланована на 4-й квартал.

Так, у жовтні-грудні поточного року за внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити 26,97 млрд гривень, а за зовнішніми - 9,69 млрд - гривень.

Якщо у 2020 році платежі за держборгом заплановані в сумі 400,7 млрд гривень, то у 2021 році вони знизяться до 335,92 млрд гривень, у 2022 році - до 230,64 млрд гривень, у 2023 році - до 226,7 млрд гривень.

У 2024 році, згідно з графіком, платежі за держборгом зростуть до 265,74 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, загальний держборг у листопаді збільшився до $82,8 млрд.

Раніше Україна виплатила $1,1 млрд за євробондами.