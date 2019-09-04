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04 сентября 2019, среда, 09:36 434
Финансы 2019-09-04T09:40:46+03:00
Українські Новини
Украина выплатила $1,1 млрд по евробондам

Украина выплатила $1,1 млрд по евробондам

Украина выплатила 1,1 млрд долларов по евробондам
Украина выплатила 1,1 млрд долларов по евробондам

Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Минфин погасил евробонды на 661,34 млн долларов, выпущенные в 2015 году.

Платежи проводились 3 сентября, так как 1 сентября было выходным в Украине, а 2 сентября - выходной в США.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа, которую правительство планирует заключить с Международным валютным фондом, должна стать последней.

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