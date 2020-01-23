За три роки на журналістів нападали 250 разів, і частіше всього на жінок, - Томіленко

В Україні за останні три роки було зафіксовано 250 фізичних атак на представників ЗМІ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Згідно з даними, за 2019 рік було зафіксовано 75 випадків нападів на журналістів, а в 2018 - 86. Найбільше інцидентів відбувалося в грудні (10), березні (8), травні та серпні (по 6). НСЖУ також акцентує увагу на тому, що більшість нападів супроводжувалися яскраво вираженою агресією, через що в 2019 році загинув журналіст Вадим Комаров. Пост Томіленко на Facebook Томіленко додав, що більшість нападів навіть не потрапляють до суду і так і залишаються нерозкритими. В даних НСЖУ говориться, що в 12 випадках нападниками виступають чиновники та високопосадовці, а в 5 - правоохоронні органи. Друга частина посту Томіленко Справа вбивства Комарова так і не просунулася далі за сім місяців та перспектив розкриття справи в НСЖУ не бачать. Остання частина поста Томіленко Найчастіше від нападів страждають саме жінки-журналістки. "Ганебним залишається той факт, що, як і в минулому році, велика кількість нападів саме на жінок-журналісток. Нападники готові атакувати незахищених - бити дівчат з мікрофонами", - пише Томіленко. Індекс безпеки журналіста. Інфографіка: Facebook Як повідомляли Українські Новини, журналіст Вадим Комаров пішов з життя 20 червня після жорстокого побиття в центрі Черкас. Секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа. Томіленко також вважає, що Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації.