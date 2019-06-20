Журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс

В ночь с 19 на 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в центре Черкасс 4 мая.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - сообщил Томиленко.

Томиленко отметил, что единственная версия убийства Комарова, которую разделяют черкасские журналисты, - именно его профессиональная деятельность.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", - написал глава НСЖУ.

Томиленко подчеркнул, что физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

Кроме того, НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, требуя реальной защиты прав украинских журналистов.

"Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - написал Томиленко.

Также он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста.

Как сообщали Українські Новини, международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах. Избиение журналиста в Черкассах расследуют как покушение на убийство.