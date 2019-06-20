подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 08:28 110
Общество 2019-06-20T08:35:06+03:00
Українські Новини
Журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс

Журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс

Вадим Комаров. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook
Вадим Комаров. Фото: Sergiy Tomilenko/Facebook

В ночь с 19 на 20 июня умер черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в центре Черкасс 4 мая.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - сообщил Томиленко.

Томиленко отметил, что единственная версия убийства Комарова, которую разделяют черкасские журналисты, - именно его профессиональная деятельность.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, затрагивал резонансные темы", - написал глава НСЖУ.

Томиленко подчеркнул, что физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

Кроме того, НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, требуя реальной защиты прав украинских журналистов.

"Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - написал Томиленко.

Также он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста.

Как сообщали Українські Новини, международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах. Избиение журналиста в Черкассах расследуют как покушение на убийство.

Больше новостей о: НСЖУ Избиение журналистов Сергей Томиленко Смерть журналиста Убийство журналиста Вадим Комаров

Архив
Новости
Байкера выбросило с мотоцикла посреди дороги в поток машин на Окружной в Киеве 08:59
ФБР знало, что использует в деле Манафорта вероятно фальшивые документы, - СМИ 08:39
Журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс 08:28
Зеленский уже сутки не может ответить на приглашение ЛГБТ посетить прайд в Киеве 08:10
Сегодня последний день подачи кандидатами документов в ЦИК для регистрации на выборы Рады 08:04
больше новостей
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok