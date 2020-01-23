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23 січня 2020, четвер, 09:30 23
Економіка 2020-01-23T12:00:03+02:00
Українські Новини
Україна випустила єврооблігації на €1,25 млрд

Україна випустила єврооблігації на €1,25 млрд

Анна Рудык
єврооблігації, Єврооблігації України, економіка України, Мінфін, Міністерство фінансів, випуск єврооблігацій
Євро
Євро

Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,25 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих у євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим терміном погашення - 27 січня 2030. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних", - йдеться в ньому.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & poor's і B рейтинговим агентством Fitch.

Розрахунки по новому випуску повинні відбутися 27 січня 2020 року.

Сума заявок на придбання цінних паперів нової емісії становила більше 7 млрд євро від більш 350 інвесторів зі всього світу.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

BNP Paribas, jp Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як загальні лід-менеджери і спільні букраннеры транзакції.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір була випустити єврооблігації на €1 млрд.

Раніше фінансисти зробили прогноз курсу валют на 2020 рік. Базовий сценарій передбачає, що середній курс в 2020 році буде 25 грн/$. На кінець 2020 року очікують інфляцію на рівні 6,2%, а зростання економіки за підсумками року становитиме 3,6%.

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