Україна випустила єврооблігації на €1,25 млрд

Україна розмістила десятирічні єврооблігації на 1,25 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих у євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим терміном погашення - 27 січня 2030. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних", - йдеться в ньому.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & poor's і B рейтинговим агентством Fitch.

Розрахунки по новому випуску повинні відбутися 27 січня 2020 року.

Сума заявок на придбання цінних паперів нової емісії становила більше 7 млрд євро від більш 350 інвесторів зі всього світу.

Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

BNP Paribas, jp Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як загальні лід-менеджери і спільні букраннеры транзакції.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір була випустити єврооблігації на €1 млрд.

Раніше фінансисти зробили прогноз курсу валют на 2020 рік. Базовий сценарій передбачає, що середній курс в 2020 році буде 25 грн/$. На кінець 2020 року очікують інфляцію на рівні 6,2%, а зростання економіки за підсумками року становитиме 3,6%.