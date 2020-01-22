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22 января 2020, среда, 13:26 33
Экономика 2020-01-22T13:27:30+02:00
Українські Новини
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд

Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд

Валерия Драгомирова
Министерство финансов, J.P. Morgan, BNP Paribas, Еврооблигации
Евро. Фото: pixabay
Евро. Фото: pixabay

Украина намерена выпустить еврооблигации на 1 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Министерство финансов привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами 22 января.

Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А.

При этом объем выпуска в министерстве не уточняют.

Представитель одного из иностранных банков сообщил Українським Новинам, что объем выпуска запланирован в 1 млрд евро.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2019 года Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро.

Ценные бумаги выпущены под ставку 6,75% годовых.


Тем временем финансисты сделали прогноз курса валют на 2020 год. Базовый сценарий предполагает, что средний курс в 2020 году будет 25 грн/$. На конец 2020 года ожидают инфляцию на уровне 6,2%, а рост экономики по итогам года составит 3,6%.

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Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
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