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22 січня 2020, середа, 23:42 1
Президент 2020-01-22T23:45:08+02:00
Українські Новини
Зеленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі

Зеленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі

Анна Рудык
Всесвітній форум Голокосту, Ізраїль, Володимир Зеленський, Володимир Путін

Завтра, 23 лютого, в Ізраїлі, на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, на який вирушить Президент України Володимир Зеленський, він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це Зеленський сказав в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відповідаючи на питання журналістів. Відео опублікувала Радіо Свобода.

Так, Зеленський сказав "може бути", оцінюючи можливість зустрічі з Путіним.

"Ми два дні в Ізраїлі, багато зустрічей підтверджених. Про ймовірність такої зустрічі... Може бути, тому що є питання про обмін наших полонених українців і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість – обговоримо це", – сказав Зеленський.

Всесвітній форум пам'яті Голокосту, приурочений до річниці звільнення в'язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц, проходить 22-23 січня в Єрусалимі.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що у Путіна заявили про відправлення Зеленським Путіну запиту на зустріч.

Також Зеленський в Давосі зустрівся з главою МВФ Кристалиной Георгієвою.

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