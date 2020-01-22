підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
22 січня 2020, середа, 22:54 1
Суспільство 2020-01-22T23:02:50+02:00
Українські Новини
В Україні від грипу померли 11 осіб з жовтня

В Україні від грипу померли 11 осіб з жовтня

Анна Рудык
Ускладнення грипу, смерть від грипу, Грип, ГРВІ
Грип. Фото: pinkycloud.com
Грип. Фото: pinkycloud.com

В той час, як від нового вірусу в Китаї вже померли 17 осіб, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"11 осіб померли від ускладнень грипу з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року. З 30 вересня до 19 січня 2019 2020 перехворіло 6,2% населення України і госпіталізовано 67 113 осіб, з них 78,7% - діти у віці до 17 років", - йдеться в ньому.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може за 4-5 днів призвести до летального результату.

Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

У повідомленні наголошується, що при перших ознаках захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках - блювота і понос) потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря, оскільки самолікування може бути небезпечним для здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, від ускладнень грипу померла породілля, її дитину врятували.

Раніше 163 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворюваннями з 16 по 22 грудня.

Більше новин про: Ускладнення грипу смерть від грипу Грип ГРВІ

Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень
Бачу велике світло попереду: повна промова Зеленського в Давосі
Новини
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі 23:42
Арахамія вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС 23:19
В Україні від грипу померли 11 осіб з жовтня 22:54
Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку з ветераном АТО 22:26
Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ 21:38
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину 06:37 Документ
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok