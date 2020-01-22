В Україні від грипу померли 11 осіб з жовтня

В той час, як від нового вірусу в Китаї вже померли 17 осіб, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"11 осіб померли від ускладнень грипу з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року. З 30 вересня до 19 січня 2019 2020 перехворіло 6,2% населення України і госпіталізовано 67 113 осіб, з них 78,7% - діти у віці до 17 років", - йдеться в ньому.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може за 4-5 днів призвести до летального результату.

Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

У повідомленні наголошується, що при перших ознаках захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках - блювота і понос) потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря, оскільки самолікування може бути небезпечним для здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, від ускладнень грипу померла породілля, її дитину врятували.

Раніше 163 тис. осіб захворіли на грип та гострі респіраторно-вірусні захворюваннями з 16 по 22 грудня.