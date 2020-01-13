В Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли

В начале января этого года в Украине из-за осложнений гриппа скончалась 31-летняя роженица. Ее ребенок выжил и после 10 дней в отделении реаниации был переведен в отделение для недоношенных детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что женщина заболела за неделю до Нового года, а 31 декабря врачи были вынуждены провести кесарево сечение.

"31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты было проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С. Ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 16 по 22 декабря.

Также зарегистрирована еще одна смерть от вируса гриппа A/Сингапур в Кропивницком.