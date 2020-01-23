Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці

Заборгованість українців за комуналку стала рекордною – більше 55 млрд гривень. У 2020 році ситуація може загостритися, адже вже стали приходити квитанції з новими сумами, причому відразу по дві на деякі послуги.

На початку січня українці стали отримувати платіжки за грудень. Оплата за теплі батареї та гарячу воду знизилася в середньому на 23%. В залежності від площі квартири економія може скласти до 400 гривень.

Тарифи насправді залишилися колишніми, змінився принцип нарахування. Зменшити підсумкові суми місцевим чиновникам дозволив Кабмін. Підставою для перерахунку стало зниження ціни за газ у грудні – вона впала майже до 5878 грн за тис. куб. м замість закладених у тариф 7200-7800 грн. Сума перерахунку вказується в окремій графі платіжки.

Втім, експерти називають таку акцію запізнілою і одноразовою. До того ж за фактом знижку отримали не всі.

"Якщо середня платіжка була 1,5 тис. грн , то люди повинні були заплатити 1200 грн. А у більшості ці 1,5 тис. грн і залишилися. Хтось заплатив 1200, але умовно кажучи, за січень платіжка прийде практично з тими ж 1,5 тис. грн з‑за того, що піднята ціна на газ", – каже експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Згідно з домовленостями України з МВФ з 2020 року як жителі приватного сектора, так і промислові підприємства повинні платити за газ однаково – стільки, скільки потребує ринок. Тому, щоб застрахувати населення від різких цінових скачкою, встановили фіксований тариф на газ. Він автоматично діє до 1 травня 2020 року і становить 6600 грн за тис. куб. м. Це гарантована ціна від "Нафтогазу".

Зараз причин для зростання тарифів на газ немає. По-перше, Україні пощастило з аномально теплою зимою. По-друге, у європейських і українських сховищах накопичено великі запаси.

З січня українці будуть отримувати вже дві платіжки за газ – одну за спожиті кубометри, іншу – за розподіл палива. Це не додаткові гроші, просто плату за доставку енергоносія вивели в окремий платіж. Це стосується всіх – навіть тих, хто, наприклад, місяць був у відпустці і зовсім не користувався послугою.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні українцям знизять тарифи на опалення.

Тим часом в Україні в 2020 році піднімуть пенсійний вік.