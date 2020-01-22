Бачу велике світло попереду: повна промова Зеленського в Давосі

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі в місті Давос (Швейцарія).

Пряму трансляцію веде прес-служба Офіса Президента.

(Новина доповнена промовою Президента)

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі. Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну до Європейського Союзу. Це дуже складні рішення, але, мені здається, дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, підтримуємо курс до Європейського Союзу. Ми маємо розуміти, що не тільки Україна має і хоче до Європейського Союзу. Багато країн Європейського Союзу нас підтримують і бачать Україну в ЄС разом з собою як рівноправного партнера. Деякі країни ЄС мають також хотіти залучити Україну до ЄС. Питання навіть не в тому, коли ми будемо в Європейському Союзі, а в тому - який статус буде в України, яке буде ставлення до нашої країни - як до потужного гравця, якого поважають, на якого не дивляться зверху вниз. Мені здається, зараз дуже зручний момент. Одна велика країна зробила Exit, можливо, для України настав час зробити Enter", - сказав Зеленський.

При цьому під час виступу Зеленський розкритикував недостатню ефективність існуючих міжнародних інституцій.

"У моїй країні вже шостий рік, як Росія анексувала частину нашої території, незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати. Так, світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим або тим, хто втратив будинок, всесвітньої стурбованості? Цього мало. Це правда", - сказав він.

Водночас президент оптимістично налаштований щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Неможливо поки що повністю припинити вогонь. Але я не випадково говорю "поки що", тому що я вірю. Я вірю в світло, але я не хочу думати, що це світло наприкінці тунелю. Я просто бачу великий світ попереду і впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, то вона припиниться завтра", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що через військові дії страждає економіка України, але виклики в сфері безпеки мобілізують рухатися швидше.

"Яке завдання для країни, яка втратила частину своєї території, і далеко не найбагатша на старому континенті? Стати лідером Східної і Центральної Європи. Це амбітні плани. Чи вважаєте це неможливим? Багато світових єдинорогів починали з божевільних ідей. Нічого не неможливо... У нас є все, аби стати успішною країною: сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне положення, невичерпне аграрний та індустріальний потенціал, і наш найцінніший ресурс - дуже креативні і талановиті люди... Моя мета, щоб разом із приклдами Японії, Південної Кореї і Сінгапуру з'явилася Україна", - сказав Зеленський.

З його слів, для цього Україні не вистачає інвестування.

"Всупереч глобальній тенденції, Україна прискорює зміну клімату. Я навмисне дозволив таке скандальне твердження, аби сфокусувати вашу увагу і щоб це почули всі. Звичайно, я говорю про позитивні зміни в бізнес-кліматі", - сказав президент.

Зеленський закликав іноземні компанії не упустити момент вигідно інвестувати в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, в Давосі Зеленський вже обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва виконання умов, необхідних для затвердження нової програми співпраці.

Раніше був опублікований повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.