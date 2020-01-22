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22 января 2020, среда, 10:44 16
Президент 2020-01-22T10:47:08+02:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе

Сегодня Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе

Таня Войтюк
Давос, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Всемирный экономический форум, Давосский форум
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский. Фото: Кабмин

На Всемирный экономический форум в Давос приедут семь представителей Украины, в числе которых будте Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук. Они выступят с речью в среду, 22 января.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Программой визита Президента предусмотрено выступление во время форума, а также запланировано несколько встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Согласно повестке дня форума Зеленский выступит со специальным обращением в 17:15 (по киевскому времени).

На 23 января в 7:30 (по местному времени, 8:30 - по киевскому) запланировано выступление Гончарука во время Украинской завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Ранее Українські Новини писали, что по данным Правительственного портала, премьер-министр Гончарук отправится с двухдневным рабочим визитом в Давос.

Ожидается, что глава правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса. В частности, на 22 января запланированы двусторонние встречи Гончарука с премьер-министром Финляндии Санни Марин и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти.

В Давос на форум также приедут мировые лидеры.

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